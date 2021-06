Ninho x Gazo : un feat a été enregistré

L'annonce d'un nouveau feat vient de tomber : Ninho et Gazo ont été aperçus en studio.

par Team Mouv'

La saison de l'été est officiellement lancée en ce lundi 21 juin, et les annonces de feats commencent à envahir le calendrier du rap français . En effet, Ninho et Gazo ont été aperçus en studio et un feat a été enregistré.

Les collabs en folie

Dans une vidéo partagée sur les réseaux, on peut voir Ninho et Gazo en studio dans ce qui semble être une session d'écoute, en train de kiffer ce qu'ils écoutent . Un indice qui promet que le feat risque d'être incroyable vu l'énergie ambiante . Le prince de la drill et Ninho nous mijotent certainement un banger qui ne passera pas inaperçu . Si la vidéo en question n'a pas de son pour des raison évidentes, les images à elles seules sont déjà très explicites et suffisent pour tenir les fans en haleine .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Comme le feat n'est qu'au stade du teasing, la date de sortie est pour l'instant encore tenue secrète, mais en attendant les paris sont ouverts sur le morceau : plutôt Trap ou Drill ?