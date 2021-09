Ninho vide son compte Insta et prévient : "le prochain sera terrifiant"

Ninho bientôt de retour ? Le rappeur a vidé son compte instagram.

par Team Mouv'

Alors que le rappeur a tout récemment annoncé qu'il n'y aura pas de featuring sur son prochain album un nouveau mouv de l'artiste du 91 nous rapproche un peu plus de la sortie de son projet .

Le calme avant la tempête

En août, nous avions aperçu le rappeur au studio en pleine préparation de son album, il ne restait plus qu'à connaitre la date . Pour l'heure aucune officialisation de la part du clan de Ninho mais les agissements de ce dernier laissent entrevoir un retour imminent . En effet NI a vidé son compte Instagram laissant un simple message en bio : "Le prochain sera terrifiant". Le rappeur a donc tourné une page afin d'en ouvrir une nouvelle, pour l'instant blanche, qui ne saurait tarder à se remplir .

Ninho - Compte Instagram

Prêt à exploser les records

En mars dernier, Ninho devenait l'artiste français, tous genres confondus, détenant le plus de single certifiés avec 106 singles d'or, 40 singles de platine et 19 singles de diamants . Nul doute que que le prochain projet devrait facilement aider le rappeur à améliorer ce record . Les fans n'attendent donc plus qu'une date de la part de celui qui avait déclaré "Avis au reste du monde, mon album sera le meilleur" .