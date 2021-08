Ninho : un extrait inédit a été dévoilé par DJ Quick

DJ Quick a révélé un extrait inédit de N-I !

par Team Mouv'

Sur Twitter, DJ Quick a partagé un court extrait dans lequel on peut entendre une exclue signée Ninho . En seulement quelques heures, l'extrait est déjà massivement repartagé sur les réseaux sociaux !

"50M et on est quitte"

Sur ce petit extrait, on peut voir que DJ Quick est très très enjaillé par le son avec Ninho . Sur un petit air de piano mélancolique, on entend N - I entrer sur l'instru en posant son phrasé si particulier et déterminé : "Il y a les vrais Boss et celui qui connait le Boss t'inquiète on connait la ruse . J'suis avec Y . . ." rappe Ninho avant que l'extrait ne s'arrête, juste avec un drop qui s'annonce légendaire :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ninho est partout

Ces derniers temps, Ninho est partout ! Alors qu'on se remet à peine de la gifle qu'il nous a envoyé en posant sur le titre Millions avec Orelsan, il vient d'être aperçu en pleine préparation de son prochain album. Cerise sur le gâteau : des rumeurs parlent d'un feat avec le grand Burna Boy . . . une connexion qui s'annonce bouillante !