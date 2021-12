Ninho : très gros chiffres de ventes en première semaine pour "JEFE"

Les chiffres de ventes de l'album "JEFE" de Ninho sont tombés.

par Team Mouv'

Ninho entre à la première place du Top Albums cette semaine en France, avec la sortie de son album JEFE. Le rappeur de Rec 118 continue de prouver qu'il fait partie des patrons du rap français, en signant des gros chiffres. En 7 jours d'exploitation, son nouvel album s'est écoulé à 66 685 équivalent ventes, selon les chiffres avancés par Ventes Rap.

Hier (jeudi 9 juillet) l'album était officiellement disque d'or (50 000 ventes) en seulement 6 jours, on pouvait donc s'attendre à une première semaine impressionnante et c'est le cas. Dans le détail, on comptabilise 9 676 physique (15%) 891 téléchargement (1%) et 56 118 streaming (84%).

Nouveau record en streaming pour Ninho

Avec ce chiffre, Ninho se dirige vers le disque de platine, et réalise la 2ème meilleure performance de l'année dans le rap français, derrière Civilisation d'Orelsan (138 929 équivalents ventes) et devant JVLIVS II de SCH (63 851 équivalent ventes). Mais surtout, il décroche le record de ventes en streaming sur une première semaine d’exploitation avec un album : 56.118 ventes en streaming.

