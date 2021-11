Ninho tease la sortie de "Binks to Binks 7"

Ninho annonce la sortie pour "bientôt" de "Binks to Binks 7".

C'est la dernière ligne droite pour N.I. En effet, le vendredi 3 décembre sortira son album JEFE, un des opus les plus attendus de cette fin d'année.

Ninho n'oublie pas ses classiques

En guise d'amuse bouche avant la sortie de ce projet, l'auteur de La vie qu'on mène va nous envoyer Binks to Binks 7. C'est en tout cas ce que nous tease Ninho sur les réseaux à travers une vidéo postée ce dimanche 28 novembre dans laquelle il annonce que le titre sera "bientôt disponible".

Et alors que le dernier numéro de cette série était paru le 1er janvier 2019, on ne peut oublier l'importance des Binks to Binks pour le rappeur né à Longjumeau. Débutée en juillet 2016, la série de freestyle a permis à Ninho de s'installer comme l'un rappeur à suivre du moment et de susciter une attente avant la sortie de son premier album Comme prévue. Ce qui est impressionnant avec cette série, c'est que l'on connait la recette, un morceau en deux parties et un Ninho qui kicke fort, mais à chaque fois c'est une nouvelle claque que nous envoie le rappeur du 91.

Pour ce septième épisode N.I ne risque pas de changer la formule et compte bien nous envoyer un gros banger pour marquer une dernière fois les esprits avant la sortie de JEFE.