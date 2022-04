Ninho : son album "Comme prévu" certifié disque de diamant

Ninho obtient son deuxième disque de diamant avec l'album "Comme prévu".

Tout se passe comme prévu pour Ninho qui vient de décrocher le deuxième disque de diamant de sa carrière avec son premier album studio Comme prévu.

Carats certifiés !

Sorti le 8 septembre 2017, Comme prévu s'inscrivait comme le premier album de Ninho. Certifié disque d'or au bout de deux semaines jusqu'à atteindre le triple platine 7 mois plus tard, l'album prédisait déjà un fabuleux destin pour N.I qui se voit aujourd'hui, devenir double diamantaire grâce à lui et à seulement 26 ans.

Alors que son album Destin a été sa première consécration puisque certifié disque de diamant en octobre 2020 soit seulement 1 an et 6 mois après sa sortie, le recordman français des certifs qui a récemment vu 100% des titres de son dernier album Jefe certifiés, voit aujourd'hui son premier bijou être récompensé de la plus belle des manières. Si les années passent, Comme prévu ne s'essouffle pas et pour preuve, c'est plus de 4 ans après qu'il a vu le jour que celui-ci décroche le disque de diamant, l'équivalent de plus de 500 000 ventes.

Une chose est sûre, Mamacita, Elle m'a eu, De l'autre côté, Carbozo et tous les autres, résonneront encore longtemps dans le rap français. Félicitations !