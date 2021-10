Ninho, SCH, Damso : quels rappeurs les plus présents dans le top Spotify 2021 ?

Midi-Minuit a calculé le nombre d’apparitions des rappeurs dans le top streaming en 2021. La scène du rap marseillais est bien représentée.

par Team Mouv'

Le média rap français Midi/Minuit a dévoilé sur le réseau social un classement plutôt intéressant . On y retrouve les cinq artistes les plus présents dans le top 200 Spotify France sur l'année 2021 .

En première place on retrouve Ninho avec 576 apparitions . Le rappeur le plus certifié de l’industrie musicale française frappe encore une fois avec cette première position . Il écope de cette première place sans avoir sorti de projet . Il a cependant dévoilé plusieurs morceaux solos et a été invité sur de nombreux sons .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le rap marseillais bien représenté

Derrière Ninho, le rap marseillais est bien présent . D’abord par Jul, à la seconde place, avec 456 apparitions . Une présence expliquée par la sortie récente de son opus Demain ça ira, et également de son avant - dernier album Loin du monde sorti en décembre 2020, qui a pris le top au cours de la première moitié de l’année . Ensuite, SCH complète le podium . L’auteur de JVLIVS II a signé le meilleur démarrage de l’année et a réussi avec des collaborations efficaces et des sons solo .

Damso est quatrième avec 287 apparitions . Le rappeur bruxellois a profité de l’engouement de QALF Infinity, avec également la longévité de son opus QALF, désormais certifié triple disque de platine . La dernière place du top 5 est prise par Naps, auteur du hit de l'année avec La kiffance.

Et pour aller plus loin, Ninho, le top 1 des rappeurs les plus écoutés, se lance dans les affaires .