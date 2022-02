Ninho s'est aussi exprimé sur l'absence des rappeurs aux Victoires de la Musique

Après le discours d'SCH, c'est au tour de Ninho de déplorer l'absence des rappeurs lors des Victoires de la Musique.

par Team Mouv'

Alors que le rap français domine nettement la scène musicale en France, celui-ci n'est pour autant pas si bien représenté lors des Victoires de la Musique et Ninho a fait savoir son mécontentement.

"Nous sommes exclus"

Le 12 février dernier, se déroulait la cérémonie des Victoires de la Musique lors de laquelle SCH, un des seuls rappeurs présents, a reçu la récompense de l'album le plus streamé de l'année avec JVLIVS II. Pourtant, il n'en était pas moins déçu de ne pas voir à ses côtés nombre de ses confrères qui méritaient amplement leur place mais qui n'ont pas été invités par l'institution et l'a fait savoir dans son discours.

Cependant, ce n'est pas le seul rappeur à déplorer ce manque d'inclusivité puisque Ninho, un des piliers du rap français et qui se classe parm**i les plus gros vendeurs du game avec plus de 2 millions de ventes a tenu également à faire savoir son incompréhension face à cette sous-représentation. C'est dans une interview accordée au Parisien que le jefe a dénoncé ce positionnement*, loin d'être nouveau pour les Victoires de la Musique. Alors qu'il n'a jamais ne serait-ce qu'été nommé pour un trophée, le rappeur aux centaines de singles d'or et aux 25 singles de diamant a déclaré : " Si j’étais invité, peut-être que je les regarderais. J’ai vendu 1,6 million d’albums, c’est à quel moment qu’on gagne une Victoire de la Musique ? Si vous avez un ami là-bas, dites-lui que ce n’est pas normal " avant d'ajouter "Ce sont les Victoires de la Musique qui nous ont virés. On attend des coups de fil, mais ils ne viennent jamais. Peut-être qu’ils arriveront à la fin de notre carrière, pour récompenser le tout.*".

Même si Orelsan a été largement récompensé pour Civilisation, qui a eu l'effet d'un véritable raz-de-marée dans le paysage du rap français, Ninho a reconnu cette exception et a tenu à le souligner "Ce n’est pas notre monde parce qu’on en est exclus. Je ne sais pas quel document il faut donner pour être accepté. Orelsan, qui est carrément mon ami, a le papier pour y aller. Le fait qu’il vienne de Caen, c’est peut-être ça la différence. L’Île-de-France n’est peut-être pas conviée".

Si le poids lourd du game reconnait malgré tout la valeur des Victoire de la Musique et les qualifie même comme étant un "symbole de reconnaissance artistique", il est certain que NI pourra s'en passer pour continuer de vendre autant si ce n'est plus qu'il le fait déjà et de profiter des "disques d'or, de platine, double-platine, des salles remplies".