Ninho semble avoir révélé le nom de son prochain album

C'est sur Instagram que Ninho semble avoir dévoilé le nom de son futur album.

par Team Mouv'

Ninho l'a annoncé "L'ALBUM EST FINI . ÇA VA BARDER JTE DIT". Depuis plus d'un mois le rappeur tease son retour . Cette fois ci c'est le nom de son prochain album qu'il nous dévoile .

Ninho en mode chef

Alors que Booba vient de le mettre au défi, lui proposant un "1 VS 1", l'auteur de Destin se rapproche de plus en plus de la sortie de son prochain album . N . I ne donne pas d'interview, ne poste pas de vidéos, il se contente de modifier sa bio Instagram pour nous tenir au courant des différents avancements .

Début septembre il avait ainsi déclaré à travers le réseau social que "le prochain sera terrifiant". Cette fois ci c'est un nouveau changement dans sa bio qui vient nous interpeler . En effet, Ninho vient de mentionner "J E F E" ( chef en espagnol ) , une mention qui nous laisse penser au futur titre de son album .

Capture Instagram @ninhosdt

Pour l'instant rien n'a été confirmé et on attend toujours une prise de parole du rappeur du 91 . Mais tout porte à croire que son retour est plus qu'imminent, pour notre plus grand plaisir !