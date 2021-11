Ninho rejoint la folle programmation des Ardentes avec déjà PNL, Damso, Stromae…

La programmation des Ardentes s'épaissit avec la participation de Ninho.

par Team Mouv'

Les Ardentes de 2022 promettent d'être brûlantes. . . après la diffusion d'un casting déjà impressionnant, c'est Ninho qui vient d'être annoncé au programme .

Un line - up soigné

En 2022, ça va être difficile de choisir entre les festivals ! Après des éditions perturbées par le Covid - 19 et les normes de sécurité sanitaires, les festivals préparent un été 2022 très chargé. Et on ne peut que s'incliner devant le line - up des Ardentes, le festival liégeois qui se déroulera le 9 juillet . Après avoir annoncé la présence PNL, Sexion d'Assaut, Damso, Freeze Corleone ou encore Stromae, Les Ardentes viennent d'ajouter Ninho à ce programme déjà haut en couleurs .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une grosse annonce pour le festival, mais également pour Ninho, qui est en plein teasing de son prochain album, JEFE. Après avoir déployé la promotion de l'album dans toute la France, celui qui vient de sortir un featuring avec Niska, N . I . , affirme donc sa présence dans le rap game en 2022 . Alors qu'il vient de recevoir le soutien public de Maes, en réponse à une pique que Booba avait envoyé à Ninho, ce dernier est donc au sommet de sa forme, et promet un retour grandiose .

Les dates se multiplient pour 2022, et on a déjà hâte de retrouver un été que l'on espère plein de musique et libéré du covid . . .