Ninho réalise le 3ème meilleur démarrage de l'année avec "Jefe"

Ninho vend 31 500 exemplaires de "Jefe" en trois jours.

par Team Mouv'

Alors qu'il a réalisé le meilleur démarrage de l'année sur Spotify en 24h, Ninho continue d'affoler les charts avec d'impressionnants chiffres de vente mid-week.

3ème meilleur démarrage de l'année !

Ninho vient de sortir son album JEFE ce vendredi 3 décembre. Un album qui ne comporte aucun featuring et aucun single sorti au préalable. On se demandait donc si les scores de l'auteur de La vie qu'on mène allaient être aussi importants que pour les projets précédents.

Ce lundi 6 décembre, paraissaient les scores de vente du milieu de semaine et Ninho a encore scoré avec 31 500 ventes en trois jours. Un chiffre qui le place troisième au classement des meilleures démarrage de l'année derrière l'intouchable Orelsan et SCH qui ont respectivement fait 94 306 et 36 427 ventes chacun.

Avec ce superbe démarrage N.I assume parfaitement son rôle de JEFE et prouve que sans featuring ni titre promotionnel il peut quand même exploser les scores.