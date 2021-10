Ninho quitte son label pour se lancer dans les affaires

Ninho annonce qu'il quitte son label Mal Luné Music qui l'accompagnait depuis ses débuts. Il veut se lancer dans les affaires, mais affirme qu'il reste en bon terme avec le label.

Ninho qui est en pleine préparation de son album, vient d'annoncer qu'il aller quitter son label de musique "Mal Luné" fondé par DJ Quick et son frère Nice .

Ninho se lance en solo

Ninho explique qu'il n'est pas fâché avec le label Mal Luné, qu'il sera même amené à travailler encore avec eux à l'avenir, il veut seulement se lancer dans les affaires . Ce qu'il explique dans une interview donné au magazine Forbes:

"Je voulais essayer de grandir, de transmettre mon expérience . J’ai aussi envie de me lancer dans les affaires, de passer des réunions à des bureaux . Pourquoi pas se diversifier, lancer des applis, voire même un resto ! Mais on n’est pas fâchés, on va continuer de bosser ensemble . Je veux construire ma propre entreprise dans le respect de ceux qui m’ont soutenu pendant une décennie . "

Lors de l'entretien accordé à Forbes, Nice a parlé de la success - story Mal Luné :

"J'ai tout de suite été frappé par sa maturité . Le petit maniait bien la langue de Molière . Il écrivait comme un mec de 20 ans . [ . . . ] Pendant cette période, il n'y avait aucune monétisation, ce n'était que l'investissement . Il fallait même lui acheter des fringues, parfois assurer ses repas . C'était dur mais on y croyait . "

N - I qui est le rappeur le plus certifié, reste reconnaissant envers Dj Quick et Nice, qui l'ont aidé dans son succès . A seulement 25 ans, le rappeur prend donc son envol solo .

