Ninho : quel est son meilleur album ?

Ninho a annoncé que son prochain album serait “le meilleur”. Parmi ses projets déjà sortis, lequel règne sur sa discographie ?

par Genono

Il y a quelques jours, Ninho a teasé la sortie de son prochain album avec un message court publié sur ses réseaux sociaux “mon album sera le meilleur” . Etant donnée sa réussite depuis quelques années, le rappeur peut se permettre ce genre d’égotrip, d’autant qu’il ne précise pas si cet album sera le meilleur de sa propre discographie, ou le meilleur au sens plus large, englobant tout le rap français .

Quoi qu’il en soit, cette déclaration a permis à Booba de réagir et d’exciter ses fans avec un message doublement étonnant : “on te souhaite le meilleur, et on fera mieux après” . Premièrement, on est surpris de voir une déclaration aussi bienveillante de la part d’un rappeur qui nous a habitué à des attaques frontales envers chacun de ses concurrents ; ensuite, on remarque qu’il évoque potentiellement un nouvel album, alors que sa discographie était officiellement refermée avec ULTRA.

Au delà de toutes ces interrogations, la déclaration de Ninho pose une question importante : avec huit projets, dont trois certifiés triple platine ( Comme Prévu, M . I . L . S 2 et 3 ) , et un diamant ( Destin ) , quel est le meilleur album de sa discographie ?

Ils sont pas au courant Vol . 1 ( 2013 )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : Parce que c’est le premier, et qu’il s’agit toujours d’un disque très important émotionnellement pour les fans de la première heure des rappeurs . Quelle que soit la qualité du reste de la discographie de leurs artistes préférés, ils continuent à préférer leur premier projet . C’est par exemple le cas avec Booba ( Temps Mort ) , Rohff ( Le Code de l’honneur ) , PNL ( QLF ) ou Sch ( A7 ) .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Contrairement aux rappeurs cités au - dessus, ce premier projet de Ninho n’est pas encore suffisamment abouti . Sorti en 2013, alors que le rappeur est encore mineur, il permet de rendre compte de son potentiel, mais reste quelques crans en dessous de ses projets plus ambitieux .

M . I . L . S ( 2016 )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : Après trois mixtapes qui lui ont permis de se faire remarquer, Ninho entame réellement sa carrière avec M . I . L . S . Ce projet peut donc être considéré comme le premier du Ninho 2 . 0, celui qui va marcher sur l’ère du streaming . Beaucoup découvrent le rappeur avec M . I . L . S et conservent donc une grosse sympathie pour cette mixtape, qui contient ses premiers hits, et même son premier single de diamant ( Dis - moi que tu m’aimes ) .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Ninho concrétise enfin son potentiel avec M . I . L . S, mais on sent qu’il en a encore beaucoup sous le coude, et qu’il n’a pas encore donné le maximum - ce qui va se confirmer au cours des années suivantes .

Comme prévu ( 2017 )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : Il s’agit du premier véritable album de Ninho, une étape extrêmement importante dans une carrière . Beaucoup ont du mal à franchir le cap et à assurer une livraison plus consistante que sur un projet au format moins ambitieux, mais Ninho tire en plein dans le mille . Entre les featurings de blockbuster ( Fianso, Nekfeu, Alonzo, Gradur ) , les records ( chaque titre de la tracklist est certifié ) , et les tubes ( deux diamants ) , Comme Prévu est l’un des très gros albums français de l’année 2017 .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Les fans de la première heure regrettent justement cette dimension de blockbuster, estimant que leur poulain n’avait pas besoin de ça pour s’imposer . Hormis le titre Pourquoi, dans lequel Ninho revient sur son parcours et interroge son rapport à la célébrité, on peut également regretter l’absence de titres personnels ou introspectifs .

M . I . L . S 2 . 0 ( 2018 )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : On est tout de même un cran au - dessus du premier M . I . L . S, et il s’agit d’une belle confirmation après le premier album publié seulement six mois auparavant . Ninho prouve également qu’il n’a pas besoin de featurings avec des têtes d’affiche pour cartonner ( seuls Blasko et Yaro sont présents sur la tracklist ) , d’autant qu’il est devenu entre - temps LE featuring incontournable du rap français .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Il ne peut pas rivaliser avec les deux véritables albums ; Il ne peut pas miser sur l’attache sentimentale des fans envers le premier volume de M . I . L . S ; et il s’avère un brin moins efficace que le troisième volume .

Destin ( 2019 )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : Il s’agit de l’album de la consécration pour Ninho, qui entre enfin dans le cercle des rappeurs français ayant décroché le diamant . En termes de contenu, on sent que le rappeur a totalement changé de dimension, et qu’il commence enfin à se raconter en ponte du rap français . Surtout, on apprécie sa capacité à trouver le bon équilibre entre volonté de performer et capacité à transformer un titre banal en hit .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Au sein d’une discographie l’album le plus populaire est rarement le meilleur dans l’absolu . Et puis, cet album restera à jamais associé à cette campagne de promotion avec les énormes lettres de Destin et le pauvre Ninho disposé en T au milieu, et rien que pour ça, on ne peut pas lui décerner le titre .

M . I . L . S 3 . 0 ( 2020 )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : C’est le dernier en date, et sa sortie témoigne de la popularité exceptionnelle de Ninho . Victimes d’un leak, le rappeur et son équipe réagissent dans l’urgence en sortant la mixtape plus tôt que prévu . C’est un carton complet, avec le titre Lettre à une femme qui devient, de façon assez inattendue, l’un des plus gros tubes de sa carrière . Ninho confirme par ailleurs sa maîtrise d’un style assez atypique, entre flow énergique et attitude nonchalante, avec un équilibre très précis entre rap pur et chant .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Avec sa réédition, la tracklist peut s’avérer trop longue, d’autant qu’on peut craindre que Ninho commence à tourner en rond avec certains titres moins originaux ( Tout en Gucci, La Puerta ) .

Prochain album ( 2021 ? )

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : 1 . Parce que Ninho l’a dit ; 2 . Parce qu’un rappeur ne doit jamais se dire que son meilleur album est derrière lui ; 3 . Parce que Ninho donne parfois l’impression de ne pas avoir encore dévoilé tout son potentiel, une impression renforcée par sa nonchalance .

Pourquoi ce n’est sûrement pas le meilleur : Depuis toujours, les chanteurs annoncent que leur prochain album est “le meilleur”, ce qui est plutôt logique, car qui achèterait l’album d’un mec qui dirait “bon, c’est moins bien que le précédent, mais allez - y parce que j’y ai quand même mis du mien et que j’ai des impôts à payer” ?