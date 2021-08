Ninho prévient : “mon album sera le meilleur” et Booba lui répond

Le Duc a répondu à Ninho qui évoque la sortie de son prochain album.

par Team Mouv'

Ninho serait sur le point de faire son grand retour avec un prochain album, c'est ce que porte à croire son dernier message posté sur les réseaux dans lequel il ajoute même que ce projet sera "son meilleur".

Il n'est pas rare de voir ce genre d'affirmation dans le milieu du rap où chacun se proclame meilleur que les autres . C'est donc fièrement que Ninho a écrit les lignes suivantes dans une de ses stories Instagram : "Avis au reste du monde, mon album sera le meilleur" .

Booba lui répond

Si Ninho est convaincu du succès à venir pour son album qui n'est pas encore sorti, Booba a apporté une réponse bienveillante au jeune rappeur . C'est donc en reprenant le message initial de Ninho que le Duc lui a répondu avec une story interposée dans laquelle il ajoute "Ninho, on te le souhaite et on fera mieux après" signé d'un emoji pirate .