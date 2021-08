La nouvelle se confirme un peu plus : Ninho prépare son prochain album.

par Team Mouv'

Après avoir enchainé les succès et les récompenses pour ses précédents singles, Ninho semble bien décidé à revenir sur le devant de la scène avec un nouveau projet . Un nouvel album très attendu par les fans .

Un retour très attendu

Si l'album est très attendu par les fans, c'est aussi grâce à Ninho qui affirmait il y a quelques jours que son prochain album serait “le meilleur” . Une annonce facile à croire quand on voit le talent de l'artiste et les derniers records qu'il a atteint sur ses précédents projets .

Son retour se précise de plus de plus puisqu'une nouvelle vidéo de lui en studio vient d'être dévoilée sur les réseaux dans laquelle on le voit en studio en train de travailler . Filmée par son producteur, la vidéo offre un bref extrait d'un morceau inédit . En se concentrant bien, on peut entendre des riffs de guitare et quelques notes très intéressantes . De quoi donner encore plus envie de découvrir l'album sur lequel il y a pour le moment aucune information .