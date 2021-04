Ninho n'en veut pas à Booba pour avoir refusé le feat

En pleine promo de son ultime album, Booba avait fait le tour des plateaux de télévision à l'occasion de la sortie de ULTRA . Lors d'un passage chez Touche pas à mon poste, le Duc avait décrit Ninho comme le "meilleur rappeur de sa génération" .

De cette déclaration sont nées des rumeurs de collaboration entre les deux artistes . Mais dimanche dernier, B2O a douché tous nos espoirs . Le rappeur du 92 s'est emparé du compte de La Piraterie pour annoncer qu'il avait déjà refusé le feat à Ninho à plusieurs reprises. Booba n'a rien à redire sur le talent de N . I . mais il ne veut pas faire un morceau avec un rappeur qui a autant collaboré avec ses pires ennemis : Damso, Fianso, Dadju . . .

Quand on est le meilleur de sa génération, on devrait savoir que collaborer avec tant d’ennemis du DUC est forcément annulatoire . J’ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises et il n’aura jamais lieu . Il n’a pas besoin de moi de toutes manières . Sa carrière se porte à merveille et d’ailleurs je l’en félicite .