Ninho : “M.I.L.S 2.0” est certifié triple disque de platine

Ninho continue de battre des records, les uns après les autres.

par Team Mouv'

C'est une première : Ninho vient de devenir le seul rappeur français à avoir décroché deux certifications de triple disques de platine avec deux "simples" mixtapes . Selon cette information repérée par le média spécialisé Kutlur, la SNEP vient de certifier triple disque de platine la mixtape M . I . L . S 2 . 0 sortie en Mars 2018 . Son premier triple platine, Ni l'avait décroché en début d'année, avec M . I . L . S 3 . 0.

Une mixtape signature

Avec M . I . L . S 2 . 0, Ninho faisait ce qu'il fait si bien : un projet 100% peura à base de détermination, de discipline et de travail . Avec des titres marquants tels que Pavé ou Bavard, Ni a imposé son style rapologique et s'est fait plaisir sur des gros succès tels qu'Un Poco, qui a rythmé l'été ensoleillé de plus d'un .

Une grosse première semaine pour Ninho

Dès sa sortie, M . I . L . S 2 . 0 avait reçu un accueil très chaleureux de la part du public du rappeur . En première semaine, Ni avait indiqué avoir écoulé près de 34 000 copies de sa mixtape, un très beau score qui termine logiquement sur un nouveau record !

Du côté de son actualité musicale, les fans de Ninho attendent avec impatience la sortie du feat tant attendu avec Hamza, prévu pour le 11 juin 2021. Patience, ça arrive .