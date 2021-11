Ninho : la promo de "JEFE" déployée dans toute la France

La promotion du nouvel album de Ninho a démarré, et la France est recouverte de la cover de "JEFE".

Gros lancement pour le retour de Ninho. Ce mercredi 10 novembre, le rappeur a annoncé son retour en grande pompe, avec le nom officiel "JEFE", la cover de l'opus ainsi que la date de sortie, fixée au 3 décembre.

Le JEFE fait monter la pression

En attendant, pour faire monter la pression et la com autour de cet événement majeur, Rec 118 a frappé fort, en recouvrant la France de la cover de l'album, dont la DA a été réalisée entre Fifou, le Collectif Blakhat et le photographe Edilson Boz.

Ainsi, on peut voir les lettres majuscules de JEFE, à la Défense, à Parly 2, à Euralille, à Cap 3000 à Nice, à l'Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, à Bordeaux, dans le métro de Paris, au forum des Halles, ou encore dans les VTC, les gares... Une promotion de masse, avec pour objectif de toucher tout le monde. On sait que les attentes sont énormes autour de Ninho, qui est l'un des plus gros poids lourds du rap français depuis quelques années.

À noter que ce nouvel album ne comportera aucun feat.

