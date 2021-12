Ninho : "JEFE" décroche le disque de platine

Ninho au max des ventes avec "JEFE".

par Team Mouv'

Avec la sortie de son album JEFE. , Ninho continue de prouver qu'il fait partie des patrons du rap français, en signant des gros chiffres .

Avec JEFE, N . I veut s'imposer comme le boss du rap game. Que ce soit à travers la cover et les textes, le rappeur du 91 s'affirme au sommet et aborde le thème de sa nouvelle vie en tant qu'artiste le plus certifié de l'Histoire du rap français.

N . I le patron

Avec cet opus, le rappeur de Rec 118 a visé haut . En 7 jours d'exploitation, son nouvel album s'est écoulé à 66 685 équivalent ventes . Dans le détail, on comptabilise 9 676 physique ( 15% ) 891 téléchargement ( 1% ) et 56 118 streaming ( 84% ) .

Et là en deux semaines seulement d'exploitation, Ninho annonce être certifié disque de platine avec plus de 100 000 équivalents ventes . C'est fou, bravo à lui :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



