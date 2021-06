Ninho et Orelsan dévoilent leur feat "Millions" et c'est une dinguerie

Ultra attendue, la connexion intitulée "Millions" entre Orelsan et Ninho est enfin disponible.

par Team Mouv'

Après une longue attente pour les fans, Orelsan et Ninho nous livrent désormais leur collaboration Millions. Le morceau est extrait de la compilation No Limit, et ça fait plusieurs mois qu'on l'attendait .

Orel' et Ninho en grande forme

Pour le visuel de Millions, on retrouve Orelsan et Ninho en grande forme . Dans des décors urbains à couper le souffle, les deux rappeurs nous parlent de leur vision du monde altérée par le succès et de la jalousie dans laquelle ils évoluent chaque jour en tant qu'artistes "à succès" .

Avec sincérité et nostalgie, ils nous montrent ici le revers de la médaille du succès : "Millions d'euros, millions de streaming, millions de problèmes, c'est la m * rde !" chante NI . Orelsan aussi tombe le masque du rappeur bienveillant pour remettre les pendules à l'heure : "Laissez moi un peu tranquille, fais pas de snap quand j'traine en ville, je fais que semblant d'être gentil ." rappe t - il assis sur un panneau publicitaire qui indique ses 4 prochaines dates de concert, ouvrez bien les yeux !