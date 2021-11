Ninho et Niska s'enjaillent sur le clip "N.I."

Le nouveau clip de Ninho et Niska, "N.I", est sorti.

par Team Mouv'

Attention, ça brûle ! Ninho et Niska viennent de sortir un featuring, N . I ., et le clip promet déjà d'être un tube .

Les deux NI ensemble, ça envoie du très lourd : c'est ce que viennent de confirmer Niska et Ninho en sortant "N . I . ", leur quatrième collaboration, qui a toutes les qualités d'un tube, et dont le succès est déjà assuré . Les deux artistes livrent un son lourd et entraînant, illustré par un clip inspiré par Squid Game . Alors que le clip est sorti il n'y a même pas 24h, il comptabilise déjà plus de 800 000 vues et est numéro 1 des tendances sur YouTube .

Un clip qui tombe au bon moment

Grosse sortie pour les deux rappeurs, qui sont tous les deux au centre de l'actualité : Niska est sur le point de sortir sa mixtape Le Monde est Méchant ce vendredi 5 novembre, après avoir sorti De Bon Matin avec Guy2Bezbar et Mapess, qui ont tous les deux fait un carton .

Quant à Ninho, il vient d'annoncer son futur album, et d'en dévoiler le titre, "JEFE". Après avoir déclaré que "son album était le meilleur", l'artiste a été épinglé par Booba, qui s'est ensuite excusé devant le silence de N . I . Celui - ci est donc en pleine promotion de son futur album .

Ninho et Niska ont donc décidé de surprendre leurs fans avec un clip annoncé il y a quelques jours seulement . Une façon de teaser la mixtape de l'un et l'album de l'autre, mais aussi sans doute de passer un bon moments : les deux rappeurs sont très proches, et leurs collaborations toujours un délice .