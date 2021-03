Ninho et Kore balancent le clip à 100 à l'heure "Mon poto"

Kore et Ninho ont balancé le clip du morceau "Mon poto", issu de la bande originale du film "En passant pécho".

par Team Mouv'

Le 12 mars, Kore a balancé sur YouTube le clip du morceau Mon Poto interprété par Ninho, issu de la bande originale de En passant pécho. La compil de la bande - originale, réalisée par Dj Kore et Sadek, rassemble quantité de grands noms du rap français : Lacrim, PLK, Zola, Vald, Ninho . . . la liste est longue et impressionnante . Et le clip qui accompagne désormais la performance de Ninho vaut le détour .

Encore un joli coup pour Ninho

La vidéo s'ouvre sur un plan magnifique de voitures qui filent dans la nuit . Très vite, on comprend que Ninho est recherché par la police, mort ou vif . On retrouve ensuite ce dernier dans un décors désertique avec à l'horizon d'immenses bâtiments comme à l'abandon, dignes de science fiction . Très vite, Ninho commence à se rappeler de souvenirs avec son poto : "on s'connaît bien avant le rap, nous, bien avant le buzz". Ensemble ils ont fait les 400 coups ce qui leur a permis de nouer une amitié à toute épreuve .

En milieu de clip, la vidéo devient un vrai petit court - métrage . On retrouve deux jeunes hommes qui, on le comprend vite, travaillent pour les deux personnages principaux du film En Passant Pécho . Cokeman et Hedi leur ordonnent ainsi d'aller faire un braquage . Les deux jeunes s'exécutent même si on les sent réticents . Le braquage dégénère . . . donnant une tournure tragique à cette chanson qui célèbre l'amitié . "J'voulais qu'on devienne rois de la ville, à deux".