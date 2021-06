Ninho et Hamza envoient le clip surréaliste "Elle m'a dit"

Dans le clip "Elle m'a dit" Hamza et Ninho nous emmènent dans une autre dimension !

par Team Mouv'

Avant qu'on découvre son feat avec Orelsan, Ninho vient de nous dévoiler sur sa chaine Youtube le superbe clip du titre Elle m'a dit feat Hamza et DJ Quick. Les deux rappeurs de l'écurie Mal Luné Music se sont retrouvé sur des sonorités torrides pour nous parler d'amour à leur manière, sur une prod' signée DJ Quick .

Un clip surnaturel

A l'image, on retrouve Ninho et Hamza en pleine forme, comme d'habitude . Pour cette connexion de très haut niveau, les deux rappeurs sont plongés dans des décors paradisiaques et futuristes, toujours en compagnie de DJ Quick . Elle m'a dit est le 3ème extrait du projet commun aux artistes du label Mal Luné intitulé Mal Luné Music. Cette compilation est prévue dans les bacs pour le 11 juin prochain .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

DJ Quick est en feu !

Comme pour tous les autres sons de la compilation Mal Luné Music, c'est DJ Quick qui est aux commandes sur Elle m'a dit. Plus tôt, le DJ avait déjà dévoilé la liste complète des featurings qu'il a concocté pour sa compil' . On devrait y retrouver le grand Nubi à l'intro suivi de : Landi feat Uzi, Sadek feat Max Paro, BLK feat Le V, RK feat Da Uzi, Alonzo feat SCH, Blasko feat Dyme, Bosh feat Naps et bien d'autres . . . Il y aura du monde le 11 juin !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix