Ninho et Hamza aperçus ensemble sur le tournage d'un clip

Ninho et Hamza ont été vus en train de tourner un clip ensemble.

par Team Mouv'

La connexion entre Hamza et Ninho devrait bientôt être disponible . En tout cas, c’est ce que laisse à penser une vidéo, repérée par le compte Twitter @rvpfr _ , dans laquelle on voit les deux rappeurs sur ce qui semble être le tournage d’un clip .

Un hit de l'été en préparation ?

Cette collaboration est teasée depuis juillet 2020, et on ne doute pas que ça devrait être un énorme tube, compte tenu du niveau affiché par les deux rappeurs ces derniers mois . Hamza est de retour au charbon, après la sortie très remarquée de 140 BPM 2, le 5 février dernier . Ninho, qui a annoncé qu’il prendrait du temps pour lui en 2021, ne semble pas pouvoir rester éloigné du rap pendant trop longtemps, comme on pouvait s’en douter .

À l’heure actuelle, aucune information supplémentaire n'a été donnée sur le morceau commun entre les deux rappeurs de l'écurieRec . 118. On ne sait pas exactement s’il figurera sur un projet ou s’il s’agira simplement d’un single,qui pourrait bien être un hit du l’été, du coup . Dans tous les cas, on est impatients et très curieux d’entendre ça .