Ninho en folie pendant l’enregistrement de "Sky Priority"

Une vidéo de Ninho qui enregistre "Sky Priority" fait le tour des réseaux sociaux.

par Team Mouv'

C'est l'un des plus gros titres de son nouvel album JEFE. À sa sortie, Sky Priority a fait énormément de bruit et était le morceau le plus discuté le soir de la sortie sur les réseaux. Un couplet unique sans aucun refrain, le morceau est une démonstration de 3' et une preuve de puissance de la part de Ninho.

Alors forcément, lorsqu'une vidéo de son enregistrement sort sur les réseaux, ça fait parler. Et pour cause, la vidéo a été reprise par tous les comptes fans de rap, et dans celle-ci, on peut voir NI dans un studio de fortune improvisé avec un matelas, une armoire et des couvertures. Une situation assez inédite pour enregistre un morceau aussi fort. On vous laisse découvrir ci-dessous :

