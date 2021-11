Ninho donne rendez-vous à ses fans

Ninho a donné rendez-vous à ses auditeurs cette semaine.

par Team Mouv'

Avant même la sortie de son album, Ninho a fixé un rendez-vous avec ses fans pour une mystérieuse annonce ce mercredi 10 novembre.

Tu fais quoi mercredi 10 novembre à 16h30 ? C'est le jour et l'heure à laquelle Ninho nous a donné rendez-vous, pour une surprise dont il est difficile de deviner le contenu. Alors que N.I a annoncé la sortie de son prochain album, JEFE, pour début 2022, les détails du projet sont encore gardés secrets, et le rappeur de Millions compte apparemment s'amuser d'ici là en nous teasant son prochain album tout en énigmes.

Ninho de retour avec plein de mystère

C'est après une pause de plusieurs mois et l'annonce d'un changement de label que Ninho a annoncé sortir son prochain projet. Celui-ci avait annoncé que "ça allait barder" et que son album serait "le meilleur", jouant avec Maes sur les réseaux sociaux, avant d'être épinglé par Booba qui s'est par la suite excusé.

Depuis, Ninho est apparu aux côtés de Niska pour un clip à la Squid Game, N.I, et figure sur la mixtape Le Monde est Méchant que vient de sortir celui-ci. L'artiste compte apparemment se faire de moins en moins discret alors que la sortie de son projet approche, et son annonce est signe d'espoir pour les fans : certains rêvent en effet d'un premier clip pour teaser ce futur album, alors que d'autres attendent simplement la cover ou la date du projet, dont on ne connaît que le nom et les featurings.

Ce qui est certain, c'est que N.I nous prépare du très lourd, et il semble vouloir peaufiner la com' de son album, comme il l'avait fait avant la sortie de son précédent album, Destin. Il faudra donc rester aux aguets, parce que les surprises risquent de s'enchaîner.