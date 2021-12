Ninho disque d’or en moins d’une semaine

Le dernier album de Ninho, "Jefe", vient d'être certifié disque d'or.

Un de plus ! Avec son dernier album, Jefe, Ninho obtient son sixième disque d'or, six jours seulement après sa sortie.

"Jefe" disque d'or

Alors qu'il vient de réaliser le troisième meilleur démarrage de l'année avec Jefe, Ninho voit son dernier album être certifié disque d'or. Le rappeur aux 106 singles d'or, 40 singles de platine et 19 singles de diamants continue d'enchainer les certifications et prouve qu'il est encore l'un des leaders de ce rap game.

En six jours, N.I aura donc vendu 50 000 exemplaires de son nouvel album. Une superbe performance, d'autant plus que le projet ne comporte aucun featuring et que l'auteur de Sky Priority n'a sorti aucun single au préalable. On attend désormais les chiffres de vente de la première semaine qui devraient tomber ce vendredi 10 décembre.

L'auto proclamé "meilleur album de tout les temps" a donc le droit à sa première certification ce mercredi 8 décembre, et elle ne risque pas d'être la dernière.