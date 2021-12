Ninho dévoile les 15 titres avec aucun feat, du tant attendu "JEFE"

Ninho sort son nouvel album "JEFE".

Début novembre Ninho annonçait la sortie de son nouvel album JEFE, un album sans featuring annoncé comme "le meilleur de tous temps".

Ninho en mode JEFE

Ça y est, l'autoproclamé "meilleur album de tous les temps" est enfin disponible. JEFE, le nouvel album de Ninho vient de sortir, ce vendredi 3 décembre, plus d'un an et demi après son dernier projet, M.I.L.S 3. Pour ce nouvel opus, l'auteur de La vie qu'on mène a décidé de faire les choses en solo et de ne faire aucun featuring sur les 15 morceaux qui composent l'album.

Avec JEFE, N.I veut s'imposer comme le boss du rap game. Que ce soit à travers la cover et les textes, le rappeur du 91 s'affirme au sommet et aborde le thème de sa nouvelle vie en tant qu'artiste le plus certifié de l'Histoire du rap français. Dans sa globalité, le projet offre beaucoup de morceaux kickés et seuls quelques morceaux comme VVS ou Aïcha offre quelques petites touches dansantes.

Ninho a donc présenté un album sans featuring et sans single au préalable, une première pour le rappeur aux multiples disques d'or qui compte bien prouver que le rôle de patron du rap français est fait pour lui.