Ninho devient le premier artiste français à décrocher 100 singles d'or

Ninho vient de remporter son 100ème single d'or grâce au morceau "Enfants terribles".

par Team Mouv'

Si certains avaient encore besoin de preuves pour être surs et certains que Ninho s'était fait une place indéniable dans le paysage du rap français actuel, celle - ci devrait faire l'affaire . En effet, le rappeur originaire de l'Essonne vient de remporter son centième single d'or !

D'exploits en exploits

Et ce n'est autre que le titre Enfants Terribles issu du dernier album de Landy A - One, en featuring avec Ninho, qui a obtenu cette certification . Le média RapFrActus, qui a repéré l'info, indique qu'il s'agit du tout premier artiste francophone tout type de musique confondu à avoir atteint ce nombre de certifications . En effet, en plus de ses 100 singles d'or, Ninho cumule aussi 39 singles de platine et 19 singles de diamant !

Il y a un peu plus d'un mois, le 4 février, on apprenait que Ninho obtenait son 99ème single d'or avec Carbozo 2 . 0. L'hallucinante barre des 100 est désormais franchie . Une seule question sur toutes les bouches : quelle sera la prochaine étape pour celui que le Duc de Boulogne en personne a qualifié de meilleur rappeur de sa génération ?