Ninho dépasse les 2 millions de ventes d’albums

Ninho continue d'exploser les records.

par Team Mouv'

Pas une semaine ne passe sans que l'on parle d'un nouveau score réalisé par Ninho et cette semaine ne déroge pas à la règle.

Plus de 2 millions d'albums en France

En deux semaines son dernier album Jefe a été certifié disque de platine, quelques jours plus tard c'est le titre éponyme qui a été certifié single de platine (son 46ème) et ses deux derniers projets figurent dans le top 10 des ventes d'albums rap français de 2021. Et ceci n'est qu'un petit aperçu de ses derniers exploits.

Ce lundi 10 janvier, N.I a encore fait parler de lui grâce à deux nouveaux exploits. En effet, l'auteur de VVS a obtenu 4 nouveaux singles d'or avec les titres Aïcha, Arme de poing, Sky Priority et Vérité. Mais ce n'est pas tout, il a également dépassé la barre des 2 millions de disques vendus en France.

Un chiffre impressionnant, obtenu après un peu plus de 7 ans de carrière et de nombreux projets à grand succès comme Destin, la série M.I.LS. ou encore Comme prévu.

Alors qu'il n'est âgé que de 25 ans, Ninho explose tous les scores et s'impose déjà comme une figure historique du paysage rap français. Désormais, on ne se demande plus : jusqu'où s'arrêtera-t-il ?