Ninho décroche son 46ème single de platine

Ninho compte encore un single de platine parmi toutes ses certifications.

par Team Mouv'

Avec la sortie de son album JEFE., Ninho continue de prouver qu'il fait partie des patrons du rap français, en signant des gros chiffres.

Avec JEFE, sorti le 3 décembre 2021, N.I veut s'imposer comme l'un des boss du rap game. Que ce soit à travers la cover et les textes, le rappeur du 91 s'affirme au sommet et aborde le thème de sa nouvelle vie en tant qu'artiste le plus certifié de l'Histoire du rap français.

Le patron c'est N.I

En seulement deux semaines d'exploitation, le projet JEFE est certifié disque platine mais son titre éponyme JEFE vient également d'être certifie single de platine comme l'a fait remarqué le compte RapFRActus. Ainsi le rappeur du 91 se voit désormais obtenir le 46ème single de platine de sa carrière avec plus de 30 000 000 streams.

Chapeau Ninho !