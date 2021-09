Ninho décroche son 44ème single de platine

Ninho décroche encore un single de platine avec "Champion".

par Team Mouv'

Ninho bat tous les records et collectionne les singles de platine ! Cette fois - ci c'est avec son titre Champion en featuring avec Serge Ibaka qu'il obtient la certif tant attendue !

N . I enchaîne les certifications

Diffusé le 26 février 2021 le clip de N . I cumule près de 12 millions de vue sur YouTube et aujourd'hui le single est certifié disque de platine ! Le titre ne s'appelle pas "Champion" pour rien . . . c'est le 44e single de platine que le rappeur obtient ! Ninho n'est pas prêt de s'arrêter là !



Pour ce morceau il a invité le joueur congolo - espagnol de basket - ball, Serge Ibaka, pour une collab' qui a plus que bien marché . La preuve, on a tous eu dans la tête le fameux "keba keba keba" . On espère que cette certification encouragera le rappeur du 77 à sortir son album rapidement !

