Ninho : c'est fait, 100% des titres de son album "Jefe" sont certifiés

L'intégralité des morceaux présents sur l'album "Jefe" de Ninho sont désormais certifiés.

Encore un record pour Ninho qui voit l'ensemble des morceaux de son dernier album Jefe, certifiés au minimum single d'or.

15 morceaux, 15 singles d'or

Pas une semaine ne passe sans que Ninho batte un nouveau record de certification et cette semaine ne fait pas exception. Après être devenu le premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés avec 127 singles d'or, 48 singles de platine et 25 singles de diamant, le rappeur du 91 vient de d'atteindre un nouveau cap historique.

Au sommet du rap français en nombre de certifications, Ninho a de nouveau été récompensé par le SNEP en ce début de semaine. Alors que la quasi totalité des morceaux présents sur son album Jefe, sorti en décembre dernier (et certifié double disque de platine), ont déjà été certifiés au moins single d'or, voilà que le single RER D est venu s'ajouter à la liste et fermer la marche puisqu'il permet à N.I de voir son album être entièrement certifié or.

Avec ce nouvel exploit, Ninho voit Jefe devenir son 3ème album 100% certifié après Comme Prévu et Destin et ce, en seulement 4 mois.