Ninho bat un nouveau record dans le rap français

Un record de plus qui vient s'ajouter à la liste de Ninho, déjà bien garnie.

Les lundis, c'est pour Ninho. Celui qui a sorti son album Jefe en décembre dernier s'est vu recevoir deux nouvelles certifications ce 21 février, lui offrant un nouveau record.

200 singles certifiés

Alors que son album Jefe a été récemment certifié double disque de platine, Ninho continue de ne rien laisser à personne. Il faut dire qu'avant même que le Snep annonce les nouvelles certifications de la semaine, on sait déjà que le rappeur du 91 fera partie de la liste. Le 14 février dernier, le recordman des certifications a reçu son 25ème single de diamant et après avoir atteint les 2 millions d'albums vendus, celui-ci est devenu ce lundi 21 février, le premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés. Une nouvelle prouesse qui vient s'ajouter à un palmarès déjà bien étendu.

En effet, 9 titres sur 15 de son dernier album réalisé sans featuring avaient déjà reçu au minimum un single d'or et le Snep a annoncé dans un tweet deux nouvelles certifications pour deux nouveaux morceaux. Et c'est l'Outro et Mood qui lui permettent de toucher ce nouveau record.

Désormais en possession de 127 singles d'or, 48 singles de platine et 25 singles de diamant, cette nouvelle récompense permet à N.I de passer un cap historique et de s'imposer petit à petit, comme une légende du paysage du rap français à seulement 25 ans.