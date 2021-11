Ninho annonce qu’un feat avec Cardi B était prévu

En pleine promo de son nouvel album JEFE, Ninho a expliqué qu’un feat avec Cardi B était prévu.

par Team Mouv'

C’est le genre de nouvelle inattendue. Ninho et Cardi B réunis sur un seul et même morceau, oui ça a failli exister. Dans une nouvelle interview accordée à Clique, NI se confie auprès de Mouloud Achour et annonce qu’un featuring était prévu avec Cardi B. Le rappeur explique : "Elle était ouverte, après elle est tombée enceinte. Après, on a coupé le truc."

En effet, début septembre, la chanteuse en couple avec Offset a donné naissance à son deuxième enfant. Ce qui signifie que les discussions entamées remontent probablement au début de l’année 2021, et ce featuring aurait certainement pu se retrouver sur JEFE, son nouvel album qui sortira le vendredi 3 décembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ninho, de retour en solo

Toutefois, Ninho n’a pas l’air déçu par l’échec de ce feat, au contraire, il a carrément décidé de proposer à son public un album 100% solo, avec aucun invité convié sur le projet. Une première dans le rap depuis de nombreuses années.