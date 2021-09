Ninho annonce qu’il n’y aura pas de feats sur son nouvel album

Ninho avoue dans une interview qu'il y aura aucune collab' sur son prochain album.

par Team Mouv'

Des rumeurs courent sur une possible collab' avec Burna Boy mais la vérité risque de décevoir les fans de Ninho .. . il a révélé lors d'une interview qu'aucun feat ne sera présent sur son album. Alors est - ce que ce projet sans collab' sera bien “le meilleur” comme il le dit sur les réseaux sociaux ?

"Que des sons solos"

Le 10 septembre 2021, N . I . donne une interview pour Skyrock . Il a balancé quelques informations exclusives, mais celle qui a fait le plus réagir est celle - ci à propos de l'album : "_Que des sons solos" ._C'est un tournant dans sa carrière, Ninho multiplie les bangers avec d'autres rappeurs comme Fianso, Nekfeu, Alonzo, ou Gradur .

Son dernier album Destin, compte sept collaborations et le prochain sera donc complétement différent : un vrai projet solo. En 2018 il avait déjà effleuré l'idée sur M . I . L . S 2 . 0 avec seulement deux feats aux côtés de Blasko et Yaro . Ce drop sera peut - être l'occasion pour le rappeur de Nemours de nous montrer une plus grande facette de sa personnalité ! Affaire à suivre . . .

