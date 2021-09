Nicolas Sarkozy est fan de la chanson de Diam’s qui le qualifie de démago

Nicolas Sarkozy aime La Boulette de Diam's comme le révèle un documentaire RMC Story.

par Team Mouv'

Ce 21 septembre 2021, le docu exclusif sur La face cachée de Diam's a été diffusé sur RMC Story . Dans ce reportage on apprend une bien drôle anecdote . . . Nicolas Sarkozy adore La Boulette alors qu'une de ses punchlines le vise directement !

Démago Sarko ?

Le morceau La Boulette est sorti en 2006 et est devenu très rapidement un hit . A cette époque Nicolas Sarkozy est candidat à l'élection présidentielle et Diam's lui a réservé une petite punchline : Y'a comme un goût de démé - démago dans la bouche de Sarko" . Mais l'ancien Président n'a pas l'air de l'avoir mal pris selon Frank Tapiro, le conseiller médiatique de Nicolas Sarkozy durant sa campagne .

Comme le rapporte Télé - Loisirs, dans le documentaire il balance :"__En 2006 elle parle de 'démago' pour Sarko . Franchement, pour avoir travaillé avec Sarkozy pendant plus de 16 ans, si j'avais entendu que démago quand on parle de Sarkozy, j'aurais embrassé sur la bouche n'importe qui . Donc c'est la moins pire de toutes les insultes qu'on a entendues concernant Nicolas Sarkozy . Donc quand on dit démago de Sarko, moi j'étais content . J'ai dit : 'Voilà quelqu'un qui est vraiment bien' . "

"il adorait 'La boulette' "

Et ce n'est pas tout, il affirme que Nicolas Sarkozy "est un expert de la chanson française . Il connaît les paroles mieux que les auteurs, mieux que les chanteurs, mieux que les producteurs, mieux que les interprètes . J'ai jamais vu ça, c'est un hypermnésique . Il connaît toutes les paroles de rap par cœur . Sarkozy il adorait 'La boulette' .__"

Frank Tapiro ajoute : "Je me rappelle, pendant des heures en voiture, 'Viser la lune, ça me fait pas peur', chantée par Amel Bent, écrite par Diam's, c'était sa chanson préférée__ . Pourquoi ? Bah regardez les paroles ! Quand on s'appelle Nicolas Sarkozy en 2004 et 2007, viser la lune ça lui faisait pas peur du tout . " On pose ça là et on vous laisse avec cette image de Sarko en train de chanter Amel Bent .