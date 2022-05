Netflix lâche un teaser de "Nouvelle École" et annonce des gros guests

Le nouveau programme de Netflix "Nouvelle École" se dévoile avec des guests qui rejoignent les juges Niska, Shay et SCH.

L'émission rap de Netflix arrive. Après des mois de teasing, des nouvelles images sont disponibles, et la plateforme vient de dévoiler un teaser dans lequel on en apprend un peu plus sur l'émission.

Des gros noms rejoignent Niska, Shay et SCH

Pour cette émission de compétition rap, les candidats et les spectateurs auront la chance de découvrir des gros artistes. En effet, Netflix annonce que Jul, Youssoupha, Doria, L'Algerino, Guy2bezbar, Soso Maness, Tiakola, Hamza, Gradur, Ninho, Isha, Frenetik, Zola, Fianso ou encore Dinos feront des apparitions dans la série. Un casting 5 étoiles qui risquent de ravir les spectateurs.

Cette version française de l'émission Rhythm + Flow aura pour objectif de trouver la nouvelle pépite du rap. Les 3 juges ont parcouru leur ville d'origine pour trouver les différents talents, avec des auditions à Paris, Marseille et Bruxelles.

Le gagnant de Nouvelle école recevra la somme de 100 000 euros. Un montant qui se mérite.

