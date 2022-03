Nessbeal annonce son retour avec l'album "Zonard des étoiles" et des énormes invités

Meilleure nouvelle : Nessbeal est enfin de retour avec nouvel album solo intitulé "Zonard des étoiles".

par Team Mouv'

L'année 2022 sera donc l'année du grand retour de Nessbeal. Plus de 10 ans après la sortie de son dernier album solo Sélection naturelle, le rappeur effectuera son come-back cette année dans le rap français, avec un opus intitulé Zonard des étoiles.

Date, cover, tracklist, invités... tout est annoncé

Après un premier single surprise en featuring avec ZKR sur le puissant Le Dem dévoilé mi-janvier, Nessbeal passe aux choses sérieuses en annonçant toutes les infos autour de Zonard des étoiles.

Le projet tant attendu sortira le vendredi 25 mars prochain, (dans 3 semaines) et contiendra 14 morceaux, dont Le Dem. Côté invités, on retrouvera OrelSan sur le morceau Tous les jours dimanche, mais aussi PLK sur Nuage qui passe et Landy et ZED sur le même morceau Encore. La pochette aussi a été dévoilée, et elle est signée Fifou.

Tracklist

Intro R.S.C Génération Avirex Tous les jours dimanche feat. Orelsan Zone Euro Memphis Le Dem feat. ZKR 40 jours / 40 nuits Plus d'amour Criminelle balade Nuage qui passe feat. PLK Marche ou rêve 2 feuilles Encore feat. Landy et Zed La Frappe de la brume