Népal : une magnifique fresque lui rend hommage à Paris

Une fresque pour rendre hommage à Népal a vu le jour en plein Paris dans le 20ème arrondissement.

par Team Mouv'

C'est sûrement l'une des plus belles manières pour rendre hommage à un artiste parti trop tôt : une fresque en son hommage . C'est le cas pour Népal, comme ça l'a été par exemple pour Nipsey Hussle, et bien d'autres . Comme l'a repéré le compte Twitter SZR Infos, une nouvelle fresque intitulée "EN FACE" a été réalisée rue Florian dans le 20ème arrondissement de Paris, en hommage au rappeur décédé le samedi 9 novembre 2019.

Sur les photos capturées par SZR Infos, on peut voir le visage de Népal en très grand, accompagné de nombreuses citations . "La première fois que j'ai vu la vérité en face, j'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place", ou encore "Qui pouvait croire que j'esquiverais leurs cérémonies, que Paris sud serait ma planque, que l'Île - de - France serait mon île . " En plus de Népal, d'autres artistes sont présents sur la fresque, notamment Nekfeu, Sneazzy, Doum's et Areno Jazz, lors du freestyle Brochette de kickeurs datant de 2011, et mis en ligne par la 75e session .

D'autres fresques pour Népal dans Paris

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une fresque est réalisée pour Népal . Fin 2019, un graffiti est réalisé par la 75e Session et Les Gars Laxistes . Celui - ci représente la cover d'Adios Bahamas, et est situé Rue des Thermopyles dans le 14ème arrondissement de Paris, le quartier d'origine du rappeur . Un deuxième, légèrement moins connu, est situé rue Henri - Noguères dans le 19ème arrondissement de Paris .