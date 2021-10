Népal : les fresques en son hommage, dégradées, ont été restaurées

La fresque rendant hommage à Népal, abîmée par des anonymes, a été réparée et redessinée.

Les fresques en hommage à Népal, décédé le 9 novembre 2019, avaient été abîmées par des inconnus à la mi - septembre . Un mois plus tard, l'œuvre a été restaurée .

C'est en mai 2021 que, en témoignage de leur respect envers le rappeur défunt, les membres du collectif 12/12 Adios Bahamas avaient réalisé une magnifique fresque murale présentant des photos et des textes de Népal .Intitulée "EN FACE", l'œuvre reprenait notamment des citations du morceau En Face de l'artiste, réalisé en collaboration avec Nekfeu.

Un street - art qui faisait pourtant l'unanimité

Si cet ouvrage de street - art a facilement convaincu les fans de Népal comme les habitants du quartier, devenant rapidement un lieu de passage notoire, il n'était apparemment pas au goût de tout le monde . En effet, mi - septembre, une ou des personnes ( ou imbéciles aux choix ) ont vandalisé l'hommage rendu à Népal, détruisant une partie de la fresque .

Après un peu moins d'un mois, cette mésaventure est désormais du passé : le collectif 12/12 Adios Bahamas, créateur de l'oeuvre, a enfin repeint par dessus les graffitis, et restauré la fresque . On espère qu'à présent, Népal repose en paix, et que les hommages qui lui sont rendus ne seront pas de nouveau détériorés .