Népal : la fresque en son hommage a été vandalisée

Une fresque en hommage à Népal a été vandalisée à Paris.

Un internaute a découvert que l'une des fresques en hommage à Népal a été vandalisée . Sur les réseaux sociaux la nouvelle choque les fans du rappeur décédé en 2019 .

Un acte odieux

La fresque en honneur du regretté Népal est longue de plus de dix mètres et se situe dans le 20e arrondissement de Paris . Elle reprend des citations du morceau En face en collab' avec Nekfeu. Ce 10 septembre 2021, les magnifiques dessins ont été retrouvés recouverts de peintures blanche et de graffs obscènes .

Un internaute a révélé sur Twitter les photos de la fresque saccagée et les images ont été vivement relayées par les fans outrés . On espère que le collectif 12/12 Adios Bahamas, à qui l'on doit ce street art, pourra effacer ces dégâts pour continuer à honorer la mémoire de Népal .

