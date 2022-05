Népal : 3 singles certifiés disques d'or

Trois titres de Népal viennent d'être certifiés disques d'or.

Tragiquement décédé il y a plus de 2 ans, Népal vient de voir trois de ses morceaux être certifiés singles d'or, notamment aidé par le succès de son dernier album, Adios Bahamas.

Une récompense à l'indépendance

Porté par d'énormes featurings comme avec Nekfeu sur le son En Face , l'album Adios Bahamas a reçu un excellent accueil de ses fans. Dernier projet du rappeur, il revêt une symbolique particulière. Népal avait poussé au maximum son univers musical à la fois doux, sophistiqué et cru.

Un peu plus d'un an après sa sortie, le projet a été certifié disque d'or, venant ainsi valider le superbe travail réalisé en indépendance de Népal et son entourage. Ce mardi 24 mai, c'est à travers un tweet de Di-Meh que l'on apprend que le rappeur de la 75ème Session décroche ses trois premiers singles d'or pour Sundance, Suga Suga et Rien d'spécial. Si le premier est issu du dernier album de Népal, les deux autres proviennent du précédent projet sorti en 2019, 2016-2018. Une preuve que son succès ne s'arrête pas qu'à Adios Bahamas.

Ces certifications viennent, une nouvelle fois, mettre la lumière sur le travail d'un rappeur qui aura marqué bon nombres d'auditeurs par sa musique et sa vision.