Némir dévoile un morceau qui sent bon l'été "Vibes"

Némir vient de dévoiler le titre "Vibes" en collab' avec le producteur Kel P !

par Team Mouv'

Ne cherchez plus le son de l'été, on vient de le trouver ! Némir vient en effet de nous dévoiler le hit ensoleillé Vibes en feat avec Kel P, comme un petit cadeau avant la période estivale .

Du Némir pour le soleil

Sur une instrumentale paradisiaque signée Kel P, Némir pose un texte sentimental et il se laisse aller en chantonnant deux trois mélodies dont il a le secret . Le son Vibes est hyper efficace et parfaitement calibré pour l'été . Avec les quelques rayons de soleil qui réchauffent actuellement la France, on ne pouvait pas rêver mieux !

Némir dans l'actu

Récemment, Némir était à la Maison de la Radio pour rythmer le plus grand concours d'éloquence francophone Eloquentia en partenariat avec ta radio Mouv' ! L'an dernier, on pouvait également le retrouver sur l'album de Squeezie sur le titre Guépard. Son dernier album en solo remonte à 2019 avec le projet intitulé Némir. Cette année, on pouvait l'entendre aux côtés de JeanJass sur le titre Berkane !