Nemir annonce son nouvel EP "ORA"

Némir vient d'annoncer l'arrivé prochaine d'un nouvel EP intitulé "ORA" !

par Team Mouv'

Quelques jours après nous avoir fait vibrer en dévoilant le titre estival Vibes, Némir vient d'annoncer l'arrivée très rapide d'un nouveau projet intitulé ORA ! Sur ses réseaux sociaux, le rappeur de Perpignan a partagé la cover du futur projet qui sera disponible dès ce vendredi 4 juin 2021 .

Ça arrive très vite

Sur le post Instagram qui annonce la sortie d'ORA ce vendredi, Némir a glissé un petit extrait audio qui, comme Vibes la semaine dernière, sent bon l'été, l'air chaud et la plage . Sur un beat ensoleillé et rythmé par des petites percussions dynamiques, Némir chante ses déceptions amoureuses dos à dos avec une femme au regard ténébreux . Le projet s'annonce bouillant, l'été arrive !

Un EP qui sent bon l'été

Sur la vidéo, Némir n'a pas donné beaucoup d'informations sur ce projet, on sait juste que ça va sentir très fort l'été avec morceaux bien chauds et sensuels au vu des extraits . La seule certitude, c'est qu'on sera bientôt fixé dès la première écoute vendredi 4 juin.

Récemment, Némir était à la Maison de la Radio pour rythmer le plus grand concours d'éloquence francophone Eloquentia en partenariat avec ta radio Mouv' ! L'an dernier, on pouvait également le retrouver sur l'album de Squeezie sur le titre Guépard.