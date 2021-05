Nekfeu x Zed : le feat arrive et on a un extrait

Zed continue d'exploiter sa carrière solo avec un nouveau feat et c'est Nekfeu qui sera la prochain.

par Team Mouv'

Zed, connu pour faire partie de groupe 13 Block, continue sur sa lancée . Désireux de se diriger vers une carrière solo, le rappeur est signé dans le label LDS, s'offre un nouveau featuring avec un nom qui résonne dans le milieu, Nekfeu.

Un premier extrait inédit

Dans un extrait vidéo repartagé sur les réseaux, on comprend que Zed est en voiture, accompagné d'un membre de son équipe qui filme, tout en écoutant le morceau inédit sur lequel on reconnait distinctement le timbre et le flow de Nekfeu qui fini son couplet avec la punchline suivante : "Le tonnerre tonne et je suis un peu désordonné, toi t'es un donneur d'ordres, chez nous que des hommes d'honneur"__ . Le maitre de la prose a encore frappé, l'extrait se finit sur Zed qui fait un playback sur le refrain qu'il chante dans sa voiture . Si l'extrait ne dure que quelques secondes, c'est largement suffisant pour nous donner un aperçu du titre qui risque d'être très lourd .

Il s'agit pour l'instant de la seule communication autour du projet, car les deux artistes sont plutôt discrets sur leurs réseaux respectifs, ce qui laisse supposer que le titre est toujours en préparation . Après avoir enchainé les collabs avec Booba ou encore Hamza, Zed continue de s'entourer des meilleurs comme ici avec Nekfeu . . . une carrière qui s'annonce prometteuse .