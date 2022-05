Nekfeu x AMK : le clip de "Bussdown" bientôt dispo

AMK et Nekfeu ont tourné le clip de "Bussdown".

par Team Mouv'

Décidément, Nekfeu a décidé d'être productif cette année.

Une nouvelle passe dé du Fenek

Ce vendredi 27 mai, AMK sortait sa toute première mixtape, 15. Alors qu'il évolue sérieusement dans le rap depuis 2020, le rappeur du 15ème arrondissement de Paris dévoile 15 titres qui forment une première carte de visite très intéressante pour la suite.

Dans ces 15 morceaux, 1 a retenu l'attention puisqu'il s'agit d'une collaboration avec Nekfeu. Sur le titre Bussdown, l'auteur des Etoiles Vagabondes délivre un couplet d'une minute qui témoigne une nouvelle fois de son retour sur le devant de la scène en 2022.

Et alors que l'on a récemment vu Nekfeu dans un clip avec Jazzy Bazz pour Elément 115 et un autre avec Gros Mo pour Paradis Artificiel, voici que la figure star du S-Crew va bientôt apparaitre dans un nouveau clip. Et il s'agit justement du visuel du featuring avec AMK. Les deux rappeurs ont été aperçu en plein tournage ce samedi 28 mai et la sortie ne devrait désormais plus tarder...

Avec cette collaboration, Nekfeu prouve une fois de plus qu'il aime donner de la force à des rappeurs moins médiatisés et qu'il est bien parti pour ne pas se cacher en cette année 2022.