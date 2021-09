Nekfeu, Vald, Orelsan et Alpha Wann réunis sur un mash-up fou

Un mash-up entre Nekfeu, Vald, Orelsan et Alpha Wann à découvrir d'urgence.

par Team Mouv'

Le mashup de Leokoumo entre Nekfeu et Jorja Smith nous avait limite mis la larme à l'œil il y a quelques jours et là c'est un autre remix entre le Fennek accompagné cette fois de Vald, Orelsan et Alpha Wann qui a retenu notre attention . Le résultat est bluffant, à vous de juger !

Un résultat à la hauteur

On a tous souhaité voir ces quatre rappeurs ensemble sur un même morceau, le rêve devient enfin réalité ! Le producteur appelé PNL World a posté ce 24 septembre une vidéo très audacieuse : il a réussi le challenge de remixer les morceaux de Nekfeu, Vald, Orelsan et Alpha Wann sur un même son. Ca parait limite impossible, comment a - t - il pu coordonner tous ces flows différents ?

Les punchlines du Fennek, Vald, Alpha, et Orelsan se mêlent sans problème sur l'instru produite par ce fan de PNL . D'ailleurs ses remixes et mashups cumulent souvent des millions de vues sur YouTube et on comprend pourquoi ! Les transitions entre chaque couplets d'artistes sont tellement smooth qu'on dirait qu'ils ont enregistré ensemble !