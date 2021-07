Nekfeu : une photo de lui dévoilée sur un tournage de clip

Nekfeu affole internet lors d'une apparition aux airs de tournage de clip.

par Team Mouv'

Le fennec sort de son terrier et se montre de plus en plus sur les plateformes de streaming grâce à ses multiples featurings . Dernièrement on l'a retrouvé sur les projets de Doums ou de Laylow entre autre . C'est l’acteur Cédric Welsch qui a créé le buzz et a lancé les hypothèses sur un possible tournage de clip . . . avec un simple cliché aux côtés du rappeur .

Nekfeu en plein tournage ?

Le selfie est pris devant un entrepôt et les fans sont affolés, serait - ce pour un tournage ? Le comédien Cédric Welsch a semé des indices dans la légende avec le hashtag "braquage" et "laylow" . D'autres internautes à l'œil aiguisé ont réussi à faire le lien avec d'autres clichés Instagram de Nekfeu avec Fousheé et Laylow proches du même entrepôt . On espère que les enquêteurs ont raison et que les artistes nous préparent un beau bijoux visuel .

Le clip a de grandes chances d'être celui de Spécial, extrait du nouvel album de Laylow L'étrange histoire de Mr . Anderson . Cette ambiance nous met l'eau à la bouche et on attend les confirmations de ce futur braquage du game .