Nekfeu : un "sosie" fait un faux showcase

Nekfeu : un homme profite de sa ressemblance avec le rappeur pour faire des showcases en son nom.

Nekfeu a récemment refait surface en ayant été aperçu dans le cadre d'une mission humanitaire au Burundi. Et alors que le Fenek profite du bon temps en dehors du star système, certains en profitent pour se faire passer pour lui.

Nekfeu de retour ! ou pas...

Bien que bon nombre d'auditeurs aimeraient voir le rappeur parisien revenir avec un nouveau projet, il ne semble pas que ce soit pour tout de suite. Cependant Nekfeu fait parler de lui en ce début de semaine, pour un évènement dont il n'est même pas responsable.

En effet, une vidéo publiée par un internaute sur TikTok a affiché un jeune homme qui usait de sa ressemblance avec l'auteur de Tricheur pour avoir des consommations gratuites dans une boîte de nuit. Et ce n'est pas tout. En plus de profiter gratuitement des boissons, le sosie joue de son rapprochement physique pour effectuer des showcases au nom de l'ancien membre de 1995. Ce qui est assez fou, c'est que personne ne se rend compte de la supercherie et que l'individu interprète des titres sous les applaudissements d'un public, apparemment, assez éméché pour ne pas apercevoir la tromperie surtout que la ressemblance est pas si frappante que ça..

On se doute que cet évènement fasse plus rire le principal intéressé qu'autre chose, mais pour ceux qui iront en boîte de nuit et entendront On Verra, faites attention, il est fort probable que son interprète ne soit pas celui que vous pensiez.